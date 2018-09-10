Трамп напугал Пентагон твитом

Журналист Боб Вудворд рассказал, как глава американского государства Дональд Трамп напугал Пентагон «всего одним твитом».

Как рассказал Вудворд, в период обострения отношений с КНДР, Трамп набрал в Twitter сообщение о том,что США намерены «вывести членов семей 28 тыс. военнослужащих (США) из Южной Кореи».

Перед этим КНДР уже предупреждала США, что сочтет такой шаг сигналом о подготовке к войне, передает ТАСС.

Вудворд сообщил, что этот твит, который так и не был опубликован, заставил военное ведомство США «действительно заволноваться».

«Всего один твит, а у нас уже есть достоверная информация, что КНДР прочтут это как «атака неизбежна», – передал Вудворд мнение Пентагона.

Вудворд заявил, что тогда наступил один из самых опасных моментов в ситуации вокруг КНДР. По словам Вудворда, Трамп считал, что происходит противостояние «двух лидеров, двух людей» – самого Трампа и Ким Чен Ына.