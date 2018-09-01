Назван эффективный способ похудения

Научная группа из Университета Суррея в Англии провела исследование, в результате которого пришла к выводу, что снижению веса способствует сочетание позднего завтрака с ранним ужином.

Ученые проанализировали, как изменение времени приема пищи влияет на метаболические процессы в организме, а также на возможное развитие диабета и сердечных заболеваний. В эксперименте поучаствовали 16 добровольцев в возрасте от 29 до 57 лет. Девять из них на протяжении 10 недель завтракали на два часа позже обычного, а ужинали на 90 минут раньше. Другие семь участников исследования не меняли своих привычек. Все участники эксперимента не меняли пищевых привычек и не соблюдали строгой диеты, пишет EurekAlert.

В результате исследования выяснилось, что первая группа, участники которой изменили время приема пищи, в среднем потеряли в два раза больше веса по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у них отмечено снижение аппетита и сокращение перекусов между приемами пищи.

Один из авторов исследования доктор Джонатан Джонстон заметил, что, хотя исследование и небольшое, оно дало представление о том, как небольшие изменения во времени приема пищи могут принести пользу человеческому организму. Он заметил, что уменьшение жировых отложений снижает шансы развития ожирения и связанных с ним заболеваний, улучшая общее состояние организма.

Результаты эксперимента планируется использовать в более масштабных научных трудах о пищевых привычках.