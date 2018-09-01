Кадыров пообещал ДНР помощь после убийства Захарченко

Чечня готова оказать всю необходимую помощь жителям провозглашенной Донецкой народной республики после гибели главы республики Александра Захарченко, который был настоящим патриотом Донбасса и истинным народным лидером, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«В этот тяжелый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Коварные и подлые бандиты оборвали жизнь настоящего патриота Донбасса, истинного народного лидера, человека, посвятившего себя борьбе за свободу и справедливость», – добавил Кадыров.

Он сказал, не был лично знаком с Захарченко, но не раз беседовал с ним по телефону. Глава Чечни назвал погибшего искренним и мужественным человеком, который был предан своему народу.

Кадыров подчеркнул, что Европе, «которая любит кичиться демократией, свободой слова, правами человека», нет дела до того, что украинские власти «собрали у себя террористов, бандитов, уголовников, насильников» и, снабдив их оружием, «дали карт-бланш на теракты и убийства в ЛНР и ДНР».

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Врио главы Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников сообщил, что правоохранительные органы ДНР задержали нескольких подозреваемых в убийстве Захарченко.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования ДНР.