Призер Игр в Сочи ушла из сборной России из-за долгов по зарплате

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях по сноуборду Алена Заварзина объявила о завершении карьеры в сборной России.

Заварзина написала на своей странице в Instagram, что хотела сделать это при других обстоятельствах. «Я благодарна спорту за все, что он мне дал, ни о чем не жалею, спасибо всем, кто болел и поддерживал меня», – написала она.

На сайте телеканала «Матч ТВ» появилось обращение Заварзиной, в котором спортсменка объяснила, что вынуждена завершить карьеру из-за долгов по зарплате. «Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон», – говорится в ее заявлении.

Она добавила, что на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане заняла четвертое место, показав лучший результат среди россиянок, однако ей не компенсировали расходы на спортивного психолога, а также не выплатили президентскую стипендию. «После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в последние два года мне предлагали решать свои проблемы самой», – подчеркнула Заварзина.

«В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне – пора заканчивать с этим», – заключила она.

Заварзина завоевала бронзу Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе, на Олимпиаде в Пхенчхане 29-летняя россиянка заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. Также она несколько раз становилась призером этапов Кубка мира.