Поклонская рассказала о своем медовом месяце

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская рассказала, как проводит медовый месяц.

Российский политик Наталья Поклонская и ее муж, глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, проводят медовый месяц в Крыму. Об этом депутат ГД рассказала телеканалу «Вести-24».

«Мы проводим медовый месяц в Крыму, отдыхаем. Сейчас, например, находимся в новом заведении с видом на новый собор им. Александра Невского. Очень красивый Симферополь и другие города Крыма», – заявила Поклонская.

Ранее она отказывалась комментировать личную жизнь, известно было лишь то, что пара отпраздновала свадьбу 11 августа в сербском ресторане «Балкан Гриль» в поселке Береговое в Крыму. На свадьбе было 32 гостя, а банкет стоил 90 тыс. рублей. Позже появилось видео с праздника.

Ранее Поклонская сообщала, что у нее есть муж и ребенок, однако в 2017 году депутат призналась, что брак не был официально оформлен, а с гражданским мужем она рассталась.