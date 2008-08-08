Стало известно, когда Россия прекратит возить американских астронавтов на МКС

Вице-премьер Юрий Борисов назвал срок, к которому Россия прекратит доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Выступая в Ракетно-космической корпорации «Энергия» на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики, Борисов сообщил, что выполнение контрактных обязательств России перед НАСА завершится посадкой корабля «Союз-МС» в апреле 2019 года, передает РИА «Новости».

В июле Россия согласилась продлить доставку американских астронавтов на МКС.

В августе вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время перестанут платить России за доставку американских астронавтов на МКС.

Согласно планам НАСА, начало эксплуатации кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X), с которыми американцы связывают окончание российской монополии на пилотируемые полеты, запланировано на 2019 год.