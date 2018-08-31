Россельхознадзор рассказал о вспышках опасных болезней

Россельхознадзор зафиксировал заболевания птиц гриппом в 14 регионах России, остается напряженной ситуация с африканской чумой свиней.

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц зарегистрированы в Курской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Нижегородской и Костромской областях, Чувашии, Удмуртии, Татарстане и Марий Эл, передает РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор.

«По степени риска заноса, возникновения и распространения высокопатогенного гриппа птиц до конца 2018 года в зону высокой степени риска попадают регионы, граничащие с Китаем и Монголией: Приморский, Алтайский, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область, республика Тыва, а также южные территории субъектов Сибирского федерального округа», – отметили в ведомстве.

Также зоне риска оказываются регионы бассейнов Волги и Дона.

В то же время остается напряженной эпизоотическая ситуация по АЧС в России. «От заноса возбудителя АЧС не защищен ни один субъект», – сообщили в Россельхознадзоре.

В 2018 году АЧС фиксировали в 17 регионах – Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Владимирской, Ленинградской, Орловской, Нижегородской, Тверской, Московской, Новгородской, Тульской, Свердловской, Ростовской и Ивановской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

«Сохраняется выраженная сезонность неблагополучия по АЧС, которая наметилась еще на начальных этапах развития эпизоотии. Наибольшее кумулятивное число вспышек с 2007 года ежегодно отмечалось в июле», – сообщили в ведомстве.

Дело в том, что весной жители сел покупают поросят для откорма, и это создает возможности для нелегальной торговли животными. В итоге поросята из неблагополучных территорий могут оказаться в других регионах.

Во вторник Армения ввела ограничения на импорт свинины и птицы из некоторых российских регионов в связи с обострением африканской чумы свиней и птичьего гриппа.