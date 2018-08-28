Армения ограничила импорт свинины и птицы из России

На импорт свинины и птицы из некоторых российских регионов вводятся временные ограничения, сообщила государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении.

Ограничения вводятся с 28 августа, они распространяются на «свинину и продукты с ее содержанием, а также живую птицу, продукты из нее и яйца».

В качестве причины ограничения импорта названы обострение африканской чумы свиней и птичьего гриппа, передает ТАСС.

Служба безопасности пищевых продуктов руководствовалась при принятии решения информацией Россельхознадзора и Всемирной организации по охране здоровья животных.

Отметим, что свинину в Армению ввозят в основном из Бразилии, мясо курицы – из США, России, Украины и Бразилии.

В июле из-за АЧС в Новгородской области был введен карантин.