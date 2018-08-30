Маккейн появится в фильме о «вмешательстве России»

В новом документальном фильме «Активные мероприятия» режиссера Джека Брайана появится умерший на прошлой неделе от рака мозга сенатор Джон Маккейн, картина выйдет 31 августа.

Фильм рассказывает о якобы «вмешательстве России» в выборы. Маккейн в фильме заявляет, что «произошла атака на фундаментальное – абсолютное фундаментальное: свободу и справедливость выборов», пишет Daily Beast.

Маккейн говорит, что это «было предупреждение».

В документальном фильме кроме Маккейна также выступают Хиллари Клинтон, бывший посол США в России Майкл Макфол. Очень большое внимание уделяется якобы имевшим место связям президента США Дональда Трампа с Россией.

Название фильма, «Активные мероприятия» – это, как утверждается, советский термин, обозначающий действия в условиях «политической войны, предпринимаемые российскими службами безопасности, чтобы влиять на ход мировых событий».

Режиссер Брайан называет Маккейна и Клинтон «величайшими противниками Владимира Путина в Соединенных Штатах». В фильме сенатор называет Путина «человеком, который представляет угрозу миру» и «не имеет моральных стандартов».

Фильм заканчивается тем, что Маккейн предупреждает о том, что Россия продолжит вмешиваться в американские выборы. Сенатор обвиняет Дональда Трампа в том, что он не провел «активные мероприятия» против России за «нападение на американскую демократию».

81-летний Маккейн умер в субботу вечером после года борьбы с агрессивной формой рака мозга.