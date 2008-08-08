Китай показал оружие, которое хочет продать России

Китай на форуме «Армия-2018» продемонстрировал свое вооружение, в импорте которого Россия очень заинтересована, пишет китайское издание «Феникс».

Представители Китая привезли в Россию основной боевой танк VT-4 и VT-5, современную 155-мм артиллерийскую установку модели PLZ-52, противотанковые ракеты HJ-12, а также образцы боевого, тылового оборудования и средства связи. Кроме того, была представлена экспортная модель фрегата 054АE и макеты универсального десантного корабля и корабля для использования в прибрежных районах. В импорте этой военной техники «Россия может быть очень заинтересована», передает ИноСМИ текст статьи китайского издания.

«Феникс» пишет, что китайская экспозиция имела «очевидную направленность на Россию». Так, в названии экспортной модели фрегата класса 054АЕ буква Е намекает именно на модификацию специально для России («Россия» по-китайски – Eluosi). Фрегат 054А уже показал себя наилучшим образом в совместных учениях и привлек внимание российской стороны своим превосходным внешним видом и усовершенствованным функционалом.

Также необходимой для России называется новая экспортная модель универсального десантного корабля водоизмещением в 20 тыс. тонн. Он немного напоминает французский «Мистраль», закупка которого у Франции в свое время сорвалась.

«Россия уже давно утратила способность производить крупные корабли, до настоящего момента не имела возможности своими силами обеспечить флот подобными кораблями, приходилось закупать их у других стран. Таким шансом не замедлил воспользоваться Китай и представил на форуме модели кораблей, в которых так нуждается Россия», – утверждает «Феникс».

Перспективными называются поставки в Россию многофункциональных инфракрасных тепловизоров, которые ранее закупалась во Франции. Сейчас это невозможно, а Китай «основательно взялся за развитие этой области и вскоре совершил в ней технологический прорыв, повысив качество выпускаемых инфракрасных приборов для военной техники до западного уровня».

Отмечается, что уже сейчас почти все инфракрасные приборы на российских танках, вертолетах и машинах разведки произведены в Китае.

«Основная цель (Китая) – расширение сотрудничества в области обороны с попавшей под западные санкции Россией, и представленные модели техники тому подтверждение. Китайская сторона преисполнена надеждой, что военное сотрудничество между двумя странами в будущем станет двусторонним», – пишет «Феникс».

В июле китайское издание Sina уже писало, что роль России в двусторонней торговле с Китаем может измениться – если раньше Москва поставляла технику и оружие, то теперь может оказаться в роли закупщика. Речь шла о возможной покупке в Китае военных кораблей и беспилотников.