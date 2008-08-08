Украинский пограничник пожаловался матери на тяготы службы

В соцсетях появился эмоциональный разговор украинского пограничника с матерью; молодой человек обещает прострелить себе ногу и жалуется на невыносимые условия службы.

«Ужас. Дождь, телефон забрали, рация не работает, румыны бегают каждые пять минут. Меня разрывает изнутри. Я не могу не доложить и стрелять нельзя... Болото, дождь идет, нет ничего. У меня дурка, мама», – перевод разговора с украинского опубликован в Telegram-канале Inside Donetsk.

Судя по ролику, украинский пограничник служит на границе с Молдавией в селе Селятин Черновицкой области. Он жалуется матери на плохое обмундирование, сырость и отсутствие связи и интернета. Несмотря на попытки матери его успокоить, он угрожает прострелить себе ногу:

«Я возьму автомат и прострелю себе ногу, чтобы меня забрали в госпиталь. Звони, решай, чтобы меня переводили, иначе я напишу рапорт об увольнении», – заявил пограничник.

Молодой человек отметил, что сам факт разговора с матерью является нарушением, потому что он покинул пост и забрался на гору.

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