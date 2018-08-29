Сенатор назвал предложения Путина защитой граждан от последствий неизбежной реформы соцобеспечения

Предложенные президентом меры – это результат обратной связи, реакции граждан и экспертов на первоначальный вариант законопроекта, – заявил газете ВЗГЛЯД зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, комментируя обращение Путина о пенсионных изменениях.

«Самое главное в данном случае – это сопереживание тем людям, которые будут вынуждены отодвинуть свой выход на пенсию», – считает Бушмин.

«Другой важный вопрос касается женщин, – президент призвал установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет, а не 63 лет, как поначалу предлагали. Также есть важные предложения для женщин с тремя детьми – они выйдут на пенсию на три года раньше. Если же у женщины - пять детей, она выйдет на пенсию как и сейчас, - в 50 лет. Это серьёзный сдвиг», – продолжил Бушмин.

«Следующая важная инициатива – это уголовное преследование тех, кто уволит женщин и мужчин предпенсионного возраста, – добавил сенатор. – Ещё одна инициатива касается наших тружеников села. Если они 30 лет проработали в сельском хозяйстве – это добавит им +25% к пенсии».

«Важным видится и то, что на три года уменьшается выход на пенсию для женщин, которые отработали 37 лет, и для мужчин, отработавших 42 года. А раньше было, как вы знаете, 40 и 45 лет соответственно», – говорит сенатор.

«Также важно сохранение льгот. Будут сохранены все льготы не по слову «пенсионер», а по возрасту – для женщин с 55 лет, а для мужчин с 60 лет. То есть все льготы, которые были у пенсионеров, несмотря на то, что вы пока не выходите на пенсию, будут вам предоставлены», – продолжил собеседник.

Собеседник считает, что президент выступил в роли защитника интересов населения, выступив с данными инициативами. «Защитник» – это слово, которое как нельзя лучше подходит к этому выступлению. Все меры компенсаций, которые он предложил – это защита населения от последствий необходимой, неизбежной реформы соцобеспечения. Это смягчение тех мер, которые предлагались раньше», – заключил Бушмин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил смягчение пенсионных изменений. В частности, предложено установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. Также он предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Стенограмма обращения выложена на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что «тянуть дальше нельзя». «Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей», – добавил он.