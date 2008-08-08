Экс-главком ВМС Украины представил план защиты от России в Азовском море

Для защиты от России в Азовском море Украина должна проанализировать ситуацию и сделать «домашние заготовки», считает экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

Для начала, как написал Гайдук в блоге на сайте «Обозреватель», нужно провести глубокий и разносторонний анализ сложившейся ситуации и проработать вероятные сценарии действий России.

Вторым шагом, по его словам, должны стать «политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые «домашние заготовки» на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий России».

Он уверен, что отражать военную агрессию с моря надо «от берегов противника». А для этого нужно использовать все доступные способы, включая силы специальных операций.

«Группировка, которая будет выполнять задачу на приморском фланге, должна быть разнородной. У руководителя этой группировки должна быть возможность маневра силами и компенсации недостатков одного вида или рода вооруженных сил другим. При этом необходимо вспомнить опыт Второй мировой – минные заграждения, минно-артилерийские позиции, использование авиации в борьбе с морскими целями и многое другое. Малыми артиллерийскими катерами эту проблему не решить», – заметил он.

Ранее в среду командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявлял о планах нарастить корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.

Во вторник стало известно, что Киев решил поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.

В июле Сергей Гайдук предлагал заминировать Азовское море, чтобы предотвратить некие «потери Украины» от деятельности российских военных кораблей.