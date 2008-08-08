Стало известно о планах Пентагона развернуть ПРО в Сирии

Пентагон планирует развернуть ПРО США в некоторых городах на севере Сирии, заявил экс-командующий военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файез Аль-Эсмер.

В районах Таль Байдар, Кобани и Саррин установлены американские радиолокационные системы. Развернуты 13 портативных и стационарных радарных систем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yeni Safak.

Аль-Эсмер заявил, что следующий шаг – система ПРО в городах Эль-Хасаке и Рмейлян, «которая должна считаться частью долгосрочного плана Вашингтона по созданию хаоса в регионе».

Yeni Safak пишет, что США создают в Сирии бесполетную зону. На контролируемой курдами территории устанавливаются радиолокационные системы.

Аль-Эсмер считает, что это свидетельствует о планах США помогать курдам и усилить американское присутствие в Сирии. Радиолокационные системы будут следить и за действиями турецких сил.

Он ожидает активности ВВС США в регионах Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-Эз-Зор и использования полученной США информации для создания «защитного экрана».

Аль-Эсмер заявил, что США пытаются «запугать» Турцию, Россию и Иран.