Эксперт отметил беспрецедентность обращения Путина к народу

«Владимир Путин – политик, который пользуется наибольшим доверием. Граждане ждали этого разговора», – заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, комментируя видеообращение Владимира Путина к народу в связи с повышением возраста выхода на пенсию.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин отметил, что для президента России Владимира Путина подобное обращение к народу страны стало вторым. Предыдущее было посвящено войне с боевиками на Северном Кавказе. Однако нынешнее обращение можно считать беспрецедентным с точки зрения социально-экономической тематики, которая «важна для подавляющего числа граждан». «Этот формат сомасштабен уровню этой темы», – считает Костин.

Он отметил, что президент мог бы ничего не менять и оставить решение этой проблемы следующим поколениям. Но было решено сделать это сейчас, когда есть возможности пройти «узкие места» и не оказаться в будущем перед необходимостью делать крупные заимствования на внешних рынках. «Объяснение подхода, почему сейчас, почему именно так, а не по-другому, какие еще варианты рассматривались, какие еще были возможности. Для граждан это имело первоочередное значение», – читает Костин.

Само выступление Путина стало демонстрацией уважения им интересов населения, он выступил как защитник справедливости и предельно честно и откровенно высказал свою позицию. «Владимир Путин – политик, который пользуется наибольшим доверием. Граждане ждали этого разговора. Для многих это гораздо важнее конкретных мер, которые были предложены», – отметил эксперт.

Глава ФоРГО отметил, что президент обозначил цель, почему и зачем повышается пенсионный возраст. «Основная цель – это повышение доходов пенсионеров. Чтобы это была стабильно работающая система, которая не создает угроз для национальной экономики. Только такие системы могут существовать долгие десятилетия», – подчеркнул он.

Из предложенного пакета компенсирующих мер эксперт назвал крайне важным решение Владимира Путина позволить женщинам выходить на пенсию не с 63 лет, как предлагалось в правительственном законопроекте, а с 60.

Не менее важным стали дополнительные льготы для многодетных матерей, которые смогут раньше выходить на пенсию. Он отметил и введение понятия «предпенсионного возраста». А также сохранение на десятилетний переходный период тех льгот, которые люди получают сейчас при достижении пенсионного возраста.

«Это крайне важно. Это льготы на общественный транспорт, налоговые выплаты, оплату услуг ЖКХ», – отметил Костин, добавив, что не менее значимыми стали слова Путина о том, что будут созданы защитные механизмы в отношении людей старше пятидесяти лет, чтобы у них не было страха потерять работу и остаться без дохода еще до выхода на пенсию.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил смягчение пенсионных изменений. Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.