В Якутске встретились внуки врагов – белого генерала и красного командира

Во вторник в Якутске состоялась встреча внуков героев документального романа «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича: внуков белого генерала Анатолия Пепеляева и внуков красного командира Ивана Строда.

«Сегодня в Якутске встретились потомки главных героев моего документального романа «Зимняя дорога» (2015)», – написал он в своем Facebook.

Он опубликовал фото с этой встречи, подписав, кто находится на снимке:

«В центре внук белого генерала Анатолия Пепеляева, Виктор Лаврович Пепеляев из Ташкента, обнял за плечо внучку красного командира Ивана Строда, Ольгу Новомировну Русину-Строд из США. По краям – правнуки. Слева – Игорь Пепеляев из Москвы, справа – названный в честь прадеда Ян Строд из Вышнего Волочка», – написал он.

Сам Юзефович не смог прийти на эту встречу.

«На переднем плане – макет юрты и хотона в Сасыл-Сысы, где в феврале-марте 1923 года предки этих людей три недели насмерть стояли друг против друга», – отметил писатель.

По его словам, встреча состоялась в краеведческом музее в Якутске.

В комментариях Юзефович добавил, что «они все очень хорошие люди».

Книга Юзефовича «Зимняя дорога» рассказывает о малоизвестном эпизоде Гражданской войны в России – походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. Книга основана на архивных источниках, написана в форме документального романа. В 2016 году эта книга стала лауреатом премии «Большая книга».

Противостояние Пепеляева и Строда началось в феврале 1923 года – тогда отряд Пепеляева был разбит, а осада аласа Сасыл-Сысыы, где находился Строд, была снята. В июне Пепеляев сдался без сопротивления, его арестовали и отправили во Владивосток. В 1936 году был освобожден, но уже спустя год снова был арестован, а в январе 1938 года расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.

Строд стал жертвой политических репрессий – его арестовали в 1937 году, 19 августа он был расстрелян. Реабилитирован 23 июля 1957 года.