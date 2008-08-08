Американский военный назвал главную угрозу для армии США

Главной угрозой для армии США являются не Россия и Китай, а слишком активное использование своих войск и низкий уровень технологий, заявил бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис.

Как написал Дэвис в статье для National Interest, сейчас США пытаются всячески уязвить Китай, а также провоцируют конфликт с Россией военными учениями на ее границах, но при этом не делают ничего для улучшения собственной безопасности, передает РИА «Новости».

По словам бывшего подполковника, слишком активное использование армии и недостаточное развитие военных возможностей подорвали некогда подавляющее господство Америки в мире.

Дэвис отметил, что если сейчас кто-то из противников США вдруг воспользуется космическими вооружениями для уничтожения американских навигационных и разведывательных спутников, то Вашингтон просто не сможет ответить и потеряет огромную долю своего военного потенциала.

Он написал также, что США должны прекратить использовать военную силу для того, чтобы вынуждать противников соглашаться на все требования, так как это побуждает из нарашивать разработку мер противодействия.

Дэвис отметил также, что США довели свою военную технику до состояния сильного износа и в целях финансирования бесполезных военных операций влезли в триллионные долги. Помимо этого, произошла деградация боевых навыков рядовых солдат.

Дэвис подчеркнул, что США должны немедленно начать сворачивать все текущие операции по всему миру, а сохранение текущего положения дел и приведет к полноценному военному поражению, заключил он.

Напомним, в феврале 2016 года Дэниэл Дэвис заявил, что Соединенные Штаты упустили 10 лет, пытаясь воплотить программу «Боевых систем будущего» и ослабели из-за собственной надменности, а Россия за шесть лет спроектировала танк «Армата».