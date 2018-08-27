Похороны «атошника» во Львове закончились массовой дракой язычников и христиан

Похороны погибшего украинского силовика Марьяна Найды переросли в массовую драку между христианами и язычниками.

Бывший директор «Лычаковского кладбища» Игорь Гавришкевич рассказал, что помешать захоронению бойца «АТО» попытались около сотни людей в черных майках, представившихся его друзьями. По его словам, молодые люди вели разговоры о язычестве, а также заявляли, что похоронить Найду, который тоже был язычником, нужно в соответствии с этой верой.

«Один «черномаечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения», – написал Гавришкевич в своем Facebook.

Настоятель гарнизонного храма во Львове Степан Сус попросил молодых людей не мешать похоронам. Священник также напомнил им о «праве матери», которая определяет, как хоронить сына, если отсутствует письменное волеизъявление погибшего.

«В ответ от «черномаечников» были слышны нецензурные ругательства и угрозы! После этого вмешались ветераны-добровольцы АТО с требованием дать похоронить по воле матери. На них было совершено «кулачное» нападение. Впоследствии кто-то вызвал полицию», – рассказал Гавришкевич.

По его словам, полиция никого не задержала, ни одного протокола составлено не было. В итоге мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.

Напомним, в 2017 году на параде полка «Азов» в Мариуполе в честь третьей годовщины «освобождения города» от ополченцев один из боевиков маршировал с кузнечным молотом, который символизирует «ковку сержантского состава» и содержит языческие символы. Боевики формирования заявляли, что молот в качестве ритуального символа военной школы появился из-за того, что в полку было много язычников.