Объяснен принцип определения размера выплат за помощь МВД в раскрытии дел

Взгляд
27 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
Разделы

Кому выгодна девальвация рубля

Девальвация рубля приносит сверхдоходы некоторым отраслям промышленностиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Падение курса рубля приносит много неприятностей – импорт становится более дорогим, заграничный отдых – недоступным. Однако ряд российских отраслей благодаря росту курса доллара получили 700 млрд рублей дополнительных доходов, подчеркивает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Кому же выгодно падение курса российской валюты? Подробности...
Перейти а раздел…

США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

В Вашингтоне занервничали от нехватки разведданных о намерениях РоссииФото: Сергей Петров/ТАСС
С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ. Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в Конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
Перейти а раздел…

Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечноФото: Michael Candelori/Zumapress/Global Look Press
Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям? Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
Перейти а раздел…

Каковы реальные последствия укрупнения регионов

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...

Как Россия уступила Китаю и выиграла

Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...

Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

    Сколько стоят разводы богатых и знаменитых?

    Как банки зарабатывают на пенсионерах?

      Перейти а раздел…

      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
      Подробности...
      Обсуждение: 27 комментариев

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Аккаунт Шария в Facebook восстановлен
          МИД: БРИКС работает над ослаблением финансового доминирования СШАПосольство России предупредило США о приближении к «точке невозврата»ВМФ провел масштабные стрельбы крылатыми ракетамиУкраинский дипломат недоволен покупкой вертолетов во Франции
          Опубликовано видео с отдыха Путина в ТывеВ Варшаве рассказали об условиях труда украинцев в ПольшеУрожай в России столкнулся с новой угрозойСилуанов высказался по поводу предсказаний курса рубля
          Глава МИД Австрии упала в обморок на официальном мероприятииОбъяснен принцип определения размера выплат за помощь МВД в раскрытии делИсчезновение пяти альпинистов на Эльбрусе раскрыто спустя 30 летШкольный секс-скандал всколыхнул Одессу

          Главная тема


          Европа начинает выдвигать США собственные условия

          «промежуточный этап»


          Глава Генштаба Украины обесценил «самый страшный разгром» украинских военных

          «Пища для размышления»


          Макфол увидел у Трампа больше симпатий к Путину, чем к Маккейну

          уходит эпоха


          Одна из ведущих стран ЕС отказывается от стационарных телефонов

          «неправильно ведем себя»


          Российские цыгане объяснили рост негативного отношения к ним

          «знаете, с кем имеете дело?»


          Основатель Pink Floyd оценил желающих воевать с Россией

          территория ссср


          Молдавия приближается к исчезновению

          Азовское море


          Украинский адмирал обвинил Россию в провоцировании народных бунтов

          «ахиллесова пята»


          США объявили национальную зависимость от космоса

          «антибелый расизм»


          Елена Кондратьев-Сальгеро: Приёмчик «жертвы харассмента» у журналистки не прокатил

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          «печально смотреть»


          Максим Ваганов: Новых образцов техники на Армии 2018 нет. Зато очень много макетов

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Объяснен принцип определения размера выплат за помощь МВД в раскрытии дел

             27 августа 2018, 15:49
          Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
          Текст: Анастасия Норина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк пояснила, каким образом будет определяться размер вознаграждения для информаторов, которые помогли МВД с раскрытием преступления.

          Волк рассказала, что размер вознаграждения будет зависеть «от тяжести совершенного преступления и общественного резонанса», пишет РИА «Новости».

          Ранее сообщалось, что максимальный размер выплат за помощь с раскрытием преступлений не установлен и будет решаться каждый раз индивидуально. По решению министра возможны выплаты даже свыше 3 млн рублей.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............