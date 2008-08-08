Объяснен принцип определения размера выплат за помощь МВД в раскрытии дел

Представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк пояснила, каким образом будет определяться размер вознаграждения для информаторов, которые помогли МВД с раскрытием преступления.

Волк рассказала, что размер вознаграждения будет зависеть «от тяжести совершенного преступления и общественного резонанса», пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что максимальный размер выплат за помощь с раскрытием преступлений не установлен и будет решаться каждый раз индивидуально. По решению министра возможны выплаты даже свыше 3 млн рублей.