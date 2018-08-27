Помогающие МВД россияне смогут стать миллионерами

Вступил в силу приказ МВД, предполагающий выплату гражданам вознаграждения вплоть до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений.

Минюст России утвердил приказ МВД, который определяет полномочия должностных лиц ОВД по назначению вознаграждения гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства за помощь в раскрытии преступлений, передает РИА «Новости».

Сумма вознаграждения может превышать 3 млн рублей. Решение о вознаграждении до 500 тыс. рублей будет принимать глава территориального органа МВД, вопрос о выплатах до 3 млн рублей решит замглавы МВД, вознаграждение свыше 3 млн рублей будет назначать министр.

Оказавший помощь в раскрытии преступления узнает о выплате вознаграждения не позднее двух недель со дня издания приказа.