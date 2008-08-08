Киев озвучил позицию по разрыву соглашения с Россией об Азовском море

Украина не собирается денонсировать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море, так как это позволит Москве заявить территориальный спор, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи – это даст возможность России заявить территориальный спор. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», – передает ее слова ТАСС.

Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива подписали 24 декабря 2003 года. На основе соглашения был определен статус этих объектов, которые были признаны «своими исторически внутренними водами».

В договоре прописаны также возможности передвижения по акватории торговых судов и военных кораблей, а также сотрудничество двух стран в области судоходства.

Еще в июле 2015 года законопроект о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был внесен в Верховную раду, однако тогда принят не был. В июле этого года фракция партии «Самопомощь» в Верховной раде Украины потребовала от руководства страны расторгнуть договор.

До этого в Киеве заявляли об угрозе потери Азовского моря и о якобы активизации российского флота в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом сомнительном утверждении Киева.