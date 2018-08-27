Маас назвал создание атомной бомбы альтернативой сделке с Ираном

Возможной альтернативой сделке с Ираном может стать гонка за создание атомной бомбы на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Нам удалось до сих пор предотвратить эскалацию. Это не мало, если подумать, что является альтернативой – атомное вооружение на Ближнем Востоке с ужасными последствиями», – заявил министр, передает ТАСС.

По его словам, Берлин, Лондон, Париж и другие страны работают над тем, чтобы сохранить экономический обмен и движение платежных средств с Ираном.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, однако Евросоюз объявил санкции США в отношении Ирана недействительными на своей территории.