Чеченский боец ответил на оскорбления Макгрегора

Боец смешанных единоборств (MMA) Зубайра Тухугов резко прокомментировал оскорбительные выпады экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.

Ранее Макгрегор в своем Instagram обвинил в измене чеченца Тухугова, входящего в команду дагестанца Хабиба Нурмагомедова.

«Настоящий чеченец никогда не будет помогать дагестанцам в нападении на другого чеченца. Настоящий чеченец никогда не подчинится дагестанскому приказу. Это измена. Нет ничего хуже измены», – заявил Макгрегор.

«Все мне пишут, что мне надо ответить этому ублюдку, но для чего? Чтобы просто сказать, что я ему ответил? В свои 27 лет я ни одному человеку не дал себя оскорбить, мои близкие знают, о чем я говорю. Время покажет, кто есть кто, просто наблюдайте», – написал Тухугов в своем Insagram.

Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov) 26 Авг 2018 в 12:05 PDT

Напомним, ранее Макгрегор оскорбил отца и тренера своего соперника в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, бой с которым пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Сообщалось, что Нурмагомедов получит за поединок с Макгрегором рекордный гонорар. Говоря о предстоящем поединке с ирландцем, россиянин заявлял, что весь арсенал Макгрегора состоит только в одном ударе.

Отец Хабиба м Абдулманап не стал комментировать оскорбление со стороны Конора Макгрегора, пообещав, что его сын сам ответит на реплику ирландца.