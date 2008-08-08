В России ликвидировали крупную финансовую пирамиду

Полицейские пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, развернувшей активность в шести регионах страны, ущерб составил свыше 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Деятельность злоумышленников началась с 2012 года, когда они начали привлекать денежные средства граждан, обещая выплатить чрезвычайно высокие дивиденды – до 60% в год. В то же время «никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов», – передает ТАСС слова Волк.

На территории шести субъектов России действовали девять филиалов, которые были объединены общим центром в Пензе.

Волк рассказала также, для привлечения вкладчиков организаторы пирамиды развернули громкую рекламную кампанию в СМИ.

По оценкам полиции, от деятельности пирамиды пострадали порядка 3 тыс. человек, которым был причинен общий ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей.

«Возбуждены уголовные дела по ст. 59 («Мошенничество») и ст. 210 («Организация преступного сообщества») УК. Четверо организаторов и активных участников преступной группы заключены под стражу», – заявила Волк.

Кроме того для возмещения ущерба пострадавшим был наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам дела

Напомним, в мае в микроблоге умершего в конце марта основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди появились сообщения о возобновлении работы проекта.