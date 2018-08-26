Эстония: Проведший шесть лет в плену коммунистов Маккейн знал значение свободы

Бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь ушедшего из жизни американского сенатора и «большого друга Эстонии» Джона Маккейна.

Ильвес отметил, что Маккейн поддерживал вывод советских войск из Эстонии и вступление республики в Североатлантический альянс. «Проведя шесть лет в заключении у коммунистов, он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода», – написал он в Twitter.

Политик считает, что уже в понедельник на заседании совета НАТО Эстония должна выступить с инициативой о том, чтобы назвать новую штаб-квартиру Альянса именем Маккейна.

Маккейн был летчиком ВМС США во время войны во Вьетнаме. Он попал в плен после того, как его самолет был сбит, был серьезно ранен и подвергался пыткам. Маккейн провел в плену около пяти с половиной лет.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу стало известно, что американский сенатор отказался от дальнейшего лечения.

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