Самой популярной на «Армии-2018» оказалась выставка оружия боевиков

В рамках форума «Армия-2018» самой популярной оказалась выставка трофейного оружия, захваченного у сирийских боевиков, сообщает пресс-центр мероприятия.

«Шоу «Вежливые люди», выступления пилотажников и выставка трофейного оружия, захваченного у сирийских боевиков, стали самыми популярными площадками в дни открытой работы форума «Армия-2018», – передает RT сообщение пресс-центра.

Самый большой ажиотаж вызвали «джихад-мобили» боевиков и стрелковое оружие частей вермахта и СС.

Отметим, что Минобороны подписало на «Армии-2018» контрактов на 130 млрд рублей.