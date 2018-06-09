Капитан арестованного в Эстонии российского парома рассказал о бедственном положении

В эстонском порту Пальяссааре арестован паром «Петербург», российского OOO «Блэксия Ферри и Инвестиции», сообщил капитан судна Николай Шашков.

Как передает Sputnik Эстония, в планах компании значился ремонт парома работы так и не начались. Его арестовали за долги судовым снабженцам, возникшие в прошлом году во время стоянки в Риге.

Долг составлял 350 тыс.евро, плюс компания задолжала экипажу из 12 человек около двух млн рублей, и этот долг продолжает расти. К сумме, также прибавятся требования эстонских портовиков.

По словам Шашкова, в порту паром отключили от электроснабжения, но после того, как владелец заплатил часть денег, подачу электричества восстановили. Но если она вновь прервется, продукты в холодильных камерах испортятся, санитарные системы будут отключены, а связь останется, пока не сядут мобильные телефоны.

«В таком случае будем готовить на кострах, у нас есть консервы - дня на три нам хватит», – заявил капитан.

Покидать территорию порта экипаж может, но у них просто закончились деньги. 15 июня их должен сменить другой экипаж, но как будут в дальнейшем развиваться события до сих пор не неизвестно.

Экипаж обратился в российское посольство в Таллине с просьбой помочь в разрешении ситуации с арестом «Петербурга».

«Сейчас нам стало известно, что арест на наш паром был наложен еще 26 апреля, то есть полтора месяца тому назад. Узнав об этом, мы связались с капитаном парома, беседовали с ним, выясняли причины произошедшего, проинформировали об этом Москву», – рассказал посол Александр Петров.

«В первую очередь, дело за судовладельцами, но мы объяснили капитану, что в случае необходимости и посольство готово оказать необходимое содействие в решении возникающих вопросов», – сказал он.

Напомним, в мае сообщалось, что в порту южнокорейского Пусана арестовали российское судно «Николай Касаткин», принадлежащее сахалинской компании «Парус». Это произошло после жалоб экипажа на долги.