В южнокорейском порту задержали российское судно

В порту южнокорейского Пусана арестовали российское судно «Николай Касаткин», принадлежащее сахалинской компании «Парус».

Инспектор международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский сообщил, что это произошло после жалоб экипажа на долги, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что три члена экипажа из Калининграда обратились в пусанский офис ITF. Поскольку у них заканчивался срок действия визы, моряки решили уехать. Они получили по 500 долларов авансом и билеты до дома.

«Оставшиеся на борту – сахалинцы и приморцы», – сказал Осичанский.

По словам капитана судна и судовладельца, моряки получили деньги за март, а за апрель получат после реализации продукции.

Осичанский рассказал также, что все суда «Паруса» столкнулись с проблемами. С «Селенги» экипаж списался, получив лишь гарантийное письмо об оплате, а судно «Солярис» стоит в Китае, морякам зарплату не дают.

Напомним, в апреле сообщалось, что российское судно «Кристал Ист», которое с лета 2017-го находится в ОАЭ, подало сигнал SOS.