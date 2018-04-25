Арестованное в ОАЭ российское судно подало сигнал SOS

Российское судно «Кристал Ист», которое с лета находится в ОАЭ, подало сигнал SOS, сообщил директор обанкротившейся компании-судовладельца «Находка Портбункер» Вячеслав Цой.

По его словам, на сигнал никто не отреагировал. Сигнал принял только координационный центр во Франции, передает ТАСС.

Выставить судно на продажу для покрытия долга нельзя, так как у него до сих пор нет утвержденной стоимости.

Цой сообщил, что двое членов экипажа больны, их посетил врач. Запасы еды и воды есть, но кончилось топливо.

Подавая сигнал SOS, моряки надеялись привлечь внимание к сложившейся ситуации.

Команда вынуждена оставаться на судне, чтобы обеспечивать его безопасность в соответствии с законом. Покинуть судно моряки смогут после его продажи, когда их сменит новый экипаж.

«С другой стороны, моряки не считаются брошенными, потому что они находятся на борту, есть генеральный директор, компания-судовладелец», – пояснил глава Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.