Страны G7 создадут «механизм быстрого реагирования» на «российскую пропаганду»

На саммите G7 в Канаде страны – участницы организации решили разработать новую систему защиты от пропаганды, исходящей от «таких стран, как Россия».

Система, предварительно названная «Механизм быстрого реагирования» (Rapid Response Mechanism), позволит быстро и скоординированно отвечать на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие «недопустимые действия» и попытки дестабилизации, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

При помощи этой системы страны G7 планируют анализировать данные о подобных информационных атаках, а также обмениваться ими друг с другом.

Предполагается, что «в идеальном случае» на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций.

Напомним, в мае постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что в Великобритании, США и Франции российские СМИ находятся под постоянным прессингом.

До этого сообщалось, что российское посольство в Лондоне получает от британцев письма, в которых они жалуются на предвзятые СМИ Великобритании и демонизацию России в местной прессе.