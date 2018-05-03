Лукашевич заявил о давлении на российские СМИ в США, Британии и Франции

В Великобритании, США и Франции российские СМИ находятся под постоянным прессингом, заявил по случаю Всемирного дня свободы печати постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Многим изданиям и теле- или радиоканалам приходится сталкиваться с серьезными препятствиями в работе, в т.ч. из-за их принадлежности к тому или иному государству. Достаточно вспомнить, например, Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву или Эстонию, где российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом», – цитирует Лукашевича РИА «Новости».

Также постпред России отметил, что в мире набирает обороты и использование СМИ для пропаганды и распространения фейк-новостей.

«В некоторых странах, которые громче всех твердят о независимости своих СМИ, мы наблюдаем сращивание интересов крупнейших медиа-корпораций и политического истеблишмента», – отметил Лукашевич, добавив, что в итоге СМИ «служат целям правящих коалиций, которые могут быть самыми разными – от устранения политических конкурентов внутри страны до решения геополитических задач».

Ежегодно с 1994 года 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. С 1997 года в этот день ежегодно присуждается премия ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Лондоне получает от британцев письма, в которых они жалуются на предвзятые СМИ Великобритании и демонизацию России в местной прессе.