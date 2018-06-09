Умер актер Игорь Охлупин

Народный артист РСФСР, ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался Москве в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

В сообщении театра говорится, что что для всех маяковцев уход Охлупина является невосполнимой потерей. Театр выразил соболезнование всем родным и близким артиста, передает РИА «Новости».

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.



Охлупин закончил высшее театральное училище имени Щукина в 1960 году и сразу был принят в труппу имени Маяковского. На сцене театра актер сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, таких, как роль Митча в спектакле «Трамвай «Желания». До самого последнего времени времени Охлупин играл в спектаклях нынешнего репертуара Маяковки: «Кавказcкий меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».