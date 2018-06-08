«Яблоко» выдвинуло в мэры Москвы неожиданного кандидата

Исполком бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой в мэры столицы.

«Исполком федерального бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру Елены Русаковой для выдвижения в мэры столицы. Теперь это решение должна подтвердить конференция московского отделения партии», – сообщили в пресс-службе партии, передает «Интерфакс».

Исполком «Яблока» решил, что победитель партийных праймериз, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович не сможет стать кандидатом в мэры. После подсчета голосов во втором туре он отказался от выдвижения в пользу главы московского «Яблока» Сергея Митрохина. При этом отказ Якубовича не означает автоматического признания победителем праймериз Митрохина, который занял второе место по результатам второго тура голосования, сказали в партии.

«Несмотря на то, что Митрохин направил в бюро обращение о намерении стать кандидатом в мэры, исполком отказался согласовать его кандидатуру, поскольку он неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения», – отметили в пресс-службе.

В исполком партии также поступило обращение от 225 участников праймериз с предложением согласовать для выдвижения кандидатуры Русаковой и Андрея Морева, однако последний отказался от дальнейшего участия в выборах в качестве кандидата.

«В сложившейся ситуации исполком признал кандидатуру Русаковой наиболее предпочтительной для выдвижения в мэры Москвы», – подчеркнули в партии.

Документы в избирком уже подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, глава Таганского района Илья Свиридов («Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (Российская экологическая партия «Зеленые»), председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

Выборы мэра столицы назначены на 9 сентября.