Собянин подал документы на выдвижение в мэры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах главы столицы.

Собянин предъявил членам комиссии паспорт, заявление и ряд других необходимых документов, передает РИА «Новости».

Он сказал, что будет выдвигаться «от партии москвичей путем сбора подписей». «Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов», – сказал Собянин.

Сбор подписей, по его словам, станет возможностью услышать пожелания москвичей.

Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова пояснила, что Собянин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. «Ему важнее наказы, мнение, пожелания москвичей, поэтому он принял такое решение», – сказала она.

Отмечается, что для регистрации кандидатом самовыдвиженцу нужно будет представить 36081 подпись избирателей и до 3 июля собрать 110 подписей муниципальных депутатов для прохождения «муниципального фильтра».

Документы в избирком уже подали глава Таганского района Илья Свиридов («Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (Российская экологическая партия Зеленые) и самовыдвиженцы председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

Выборы мэра столицы назначены на 9 сентября.