На украинского депутата завели дело о госизмене за слова о Сенцове-террористе

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство о совершении внефракционным депутатом Верховной рады Евгением Мураевым преступлений по статьям «государственная измена» и «заведомо ложное сообщение о совершении преступления».

Об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, основанием для заведения дела стало выступление в парламенте депутата Сергея Пашинского.

По словам Сарган, накануне Мураев в интервью телеканалу «112 Украина» дал правовую оценку осуждению «судом страны-агрессора» кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лицо, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова на лиц, которые обвиняются и осуждены украинскими судами за терроризм и сепаратизм.

Досудебное расследование уголовного производства поручено главному следственному управлению СБУ, а надзор за соблюдением законов – Генпрокуратуре Украины.

Напомним, ранее глава оборонного комитета Верховной рады Сергей Пашинский заявил, что СБУ должна возбудить дело против украинского депутата Евгения Мураева из-за его слов о том, что режиссера Олега Сенцова можно считать террористом.

В августе 2017 года российский суд признал Олега Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил к 20 годам заключения. Его предполагаемый сообщник Александр Кольченко получил 10 лет. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, он требует освободить 64 «украинских политзаключенных в России».