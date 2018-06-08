В Раде призвали возбудить дело против назвавшего Сенцова террористом депутата

СБУ должна возбудить дело против украинского депутата Евгения Мураева из-за его слов о том, что режиссера Олега Сенцова можно считать террористом, заявил глава оборонного комитета Верховной рады Сергей Пашинский.

«Я публично обращаюсь к главе СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 «Государственная измена». Я публично обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко с призывом возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», – заявил Пашинский.

Глава МВД Украины Арсен Аваков также раскритиковал Мураева за его слова, передает RT со ссылкой на «112 Украина».

Накануне Мураев заявил, что к делу Сенцова можно относиться по-разному. Например, с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрыв, для части населения он является террористом».

Украинский режиссер-документалист Олег Сенцов в августе 2015 года признан виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорен к 20 годам колонии. Его предполагаемый сообщник Александр Кольченко был осужден на 10 лет.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, он требует освободить 64 «украинских политзаключенных в России».

В Раде предложили обменять 23 осужденных россиян на Сенцова.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что в деле Сенцова, как и других украинских «политзаключенных», нет политической составляющей. В частности, президент России Владимир Путин заявлял, что Сенцов осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности.

В ходе прямой линии 7 июня Путин заявил, что не думал об обмене журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на Сенцова, так как они задержаны по совершенно различным основаниям.