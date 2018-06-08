Сотрудница банка пояснила, зачем спрашивает о принадлежности Крыма на собеседованиях

Директор по маркетингу и сооснователь банка «Точка» Яна Ганник после шквала критики в соцсетях пояснила свою позицию по приему соискателей на работу после ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

«Считаю своим долгом кое-что прояснить в связи с постом про собеседования и Крым. В моем посте было однозначно написано: «Сам ответ при этом для меня гораздо менее важен, чем факт его наличия. Если начинается что-то в духе «ой нет, я на политически темы не отвечаю» или «ну тут с какой стороны посмотреть» – это сразу нет. Если «конечно наш, поделом укропам» и другие ура-патриотические или наоборот лево-направленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, – тоже на выход», – написала Ганник в своем Facebook.

По ее словам, такая позиция означает, что важен не ответ, а его наличие. Сотрудница банка уточнила, что «любые «правые» или «левые» ответы с перегибами», например, оскорбление русских или украинцев в качестве аргументации своей позиции, неприемлемы.

«Мне очень жаль, что мой пост был интерпретирован как «мы не берем на работу тех, кто считает, что Крым наш». Это не так. Примечательно, что в комментариях к своему посту, я написала, что сама считаю, что он наш, по факту и юридически. Это почему-то в новостную повестку не попало. Зато в комментарии пришли люди, которые начали оскорблять друг друга по национальным и политическим признакам, поэтому мне пришлось его удалить», – отметила она.

Ганник подчеркнула, что не поддерживает «агрессию», «замалчивание» и никогда не отказывает в приеме на работу по политическим соображениям.

«Я люблю свою страну. Признаю ее законы. Мне жаль, что мои слова вывернули наизнанку в угоду хайпа. Крым – наш, а вот агрессоры и провокаторы – совсем не наши», – заключила девушка.

Ранее вокруг сооснователя банка «Точка» в соцсетях разгорелся скандал, когда выяснилось, что она задает на собеседовании вопрос о принадлежности Крыма и не берет на работу соискателей, если ответ ей не нравится.