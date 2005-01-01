Сотрудница банка возмутила Сеть вопросом о принадлежности Крыма

Директор по маркетингу и сооснователь банка «Точка» рассказала, что задает на собеседовании вопрос о принадлежности Крыма, и не берет на работу соискателей, если ответ ей не нравится. В соцсетях на нее обрушился шквал критики, и ей пришлось удалить сообщение.

Яна Ганник рассказала о том, как она принимает сотрудников в банк «Точка», и какие вопросы она любит задавать на собеседованиях при приеме на работу. Ей пришлось удалить пост после критики, но пользователи успели сделать скриншоты. Один из них разместил Павел Еремеев в Facebook.

«Я очень люблю собеседования. Почти всех ребят в команду находила и собеседовала сама. Мне очень важно, чтобы у человека, которого мы приглашаем, было одинаковое с нами чувство прекрасного, твердая жизненная позиция и свое мнение, которое он не боится высказывать. Чтобы человек был целостным и органичным в своих взглядах на мир», – сообщила Ганник.

Помимо вопросов о любимых книгах и увлечениях, она задает политический вопрос, который называет «платиновым».

«Я задаю его в конце собеседования: Крым наш? Оказывается, этот вопрос – идеальный способ проверить способность человека иметь и не бояться высказывать свое мнение безотносительно того, знает ли он, «как тут принято и что тут про это думают», – пишет Ганник.

При этом она подчеркивает, что «если начинается что-то в духе «ой нет, я на политические темы не отвечаю» или «ну тут с какой стороны посмотреть» – это сразу нет. Если «конечно наш, поделом укропам» и другие ура-патриотические или, наоборот, левонаправленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, – тоже на выход. А главное, почему-то эта тема никого не оставляет равнодушным, она обнажает и страхи, и настроения, и взвешенную позицию».

Блогеры предрекли Ганник проблемы из-за ее позиции.

«Девочка работает в банке с участием государственного капитала. На собеседовании она задает типичный «необандеровский» вопрос про Крым. И делает выводы. Мне кажется, с самой девочкой должны побеседовать люди, чьи профессиональные задачи – защищать территориальную целостность России. Пост она быстренько удалила, но скрины сохранились», – написал журналист Дмитрий Стешин в Facebook.

«Директор по маркетингу в банке «Точка» (ФГ «Открытие») Яна Ганник считает, что ответ «Крым Наш» – свидетельствует о «промытых мозгах» и является поводом для отказа в приеме на работу. О том, что задавать на собеседовании вопросы подобного рода – это уголовка, видимо она еще не знает», – считают авторы Telegram-канала 338.