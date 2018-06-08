Госдеп США высмеяли в сети за слова Науэрт о высадке в Нормандии

Официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт высмеяли в соцсетях после ее слов о том, что «День Д» является хорошим примером «крепких связей» США и Германии.

«Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт назвала высадку в Нормандии в 1944 году, которую называют D-Day, примером крепких связей США и Германии. Осталось назвать атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки примером крепких связей с Японией», – написал Голос Мордора в Twitter.

«Ага. Стало быть, операция в Перл-Харбор – пример крепких отношений США и Японии», – привел другой пример Дмитрий Липецкий.

«В любом случае, с точки «зрения» Хизер, у них были связи, которым ООН может позавидовать!» – подытожил Пал Палыч.

«Кто знает, может у них на самом деле были крепкие связи, и высадка с сопротивлением были постановочными? Судя по заявлению пресс-секретаря госдепа США, так оно и было», – предположил Внук Ветерана.

Высадка в Нормандии – морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии. По итогам «Дня Д» немецкие войска потеряли от 4 тыс. до 9 тыс. человек погибшими, ранеными и пропавшими без вести.

Ранее Науэрт, выступая с заявлением, приуроченным к 74-й годовщине вторжения войск союзников в Нормандию, заявила, что «День Д» является хорошим примером «крепких связей» США и Германии.