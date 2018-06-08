Туринский «Ювентус» заинтересовался игроком ЦСКА

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» заинтересовался полузащитником ЦСКА и сборной России Александром Головиным.

Как пишет итальянская газета Corriere dello Sport , скауты «Юве» будут просматривать 22-летнего россиянина на ЧМ-2018. По данным издания, ни с представителями клуба, ни с агентом игрока администрация туринского клуба пока не общалась.

Напомним, в мае телеканал ESPN сообщал, что лидерами сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018 станут Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Алексей Миранчук.