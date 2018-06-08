Суд арестовал экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо, которого обвиняют в мошенничестве.

Как передает ТАСС, помимо заочного ареста Борис Мазо объявлен в международный розыск.

Срок его ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России, сообщили в суде.

Напомним, 18 мая Басманный суд Москвы арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова по уголовному делу о хищениях при ремонте «Эрмитажа».

Ранее Пирумов и Мазо уже были осуждены по «делу реставраторов», но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. По новому делу им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Пирумов был задержан по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Он якобы планировал получить британскую визу и сбежать из России.