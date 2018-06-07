Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко

Президент России Владимир Путин считает инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, как и любую другую инсценировку, контрпродуктивной.

Путин заявил, что важнее обеспечить безопасность журналистов, передает ТАСС.

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла ранее на прошлой неделе. Позже стало известно, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.