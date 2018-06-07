Путин ответил на вопрос об усталости

Президент Владимир Путин после трех с половиной часов прямой линии с гражданами России, отвечая на один из вопросов, заявил, что пока не устал от общения.

В рамках прямой линии Путин обратил внимание на несколько вопросов на мониторах в студии.

«Володя, ты не устал?» – прочитал президент вопрос на одном из мониторов. И тут же ответил на него: «Нет».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».