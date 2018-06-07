В Аргентине найдена мертвой сестра королевы Нидерландов

Младшая сестра королевы Нидерландов, 33-летняя Инесс Соррегьета, покончила с собой в Аргентине, пишет The Mirror.

Как передает «Российская газета», труп сестры королевы Нидерландов, которая работала в министерстве социального развития Аргентины, нашли в ее собственной квартире в Буэнос-Айресе.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. На место происшествия уже прибыли родственники погибшей.

Королева Нидерландов Максима, как ожидается, в ближайшее время также отправится в Аргентину. Она уже отменила несколько официальных мероприятий со своим участием.

В частности, она не будет сопровождать своего мужа короля Виллем-Александера во время запланированных на следующую неделю поездок в страны Балтии.