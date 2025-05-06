Tекст: Ольга Иванова

Захарова заявила, что Владимир Зеленский оскорбляет ветеранов, готовящихся к праздничным мероприятиям 9 мая, передает РИА «Новости». По ее словам, глава киевского режима издевается над памятью собственного деда – героя Великой Отечественной войны, а теперь проявляет неуважение к оставшимся ветеранам.

Захарова утверждает, что Зеленский публично угрожал участникам парада в Москве и гостям столицы, а после попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию.

Она подчеркнула: «Минуточку. Так это же киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры, после каждого взрыва, после каждого преднамеренного убийства потирая руки говорит, что это их рук дело... Официальные лица структуры государственной, если ее еще можно так назвать, власти на Украине всегда подтверждают свое участие в реализации этих самых терактов».

Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.