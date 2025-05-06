  • Новость часаПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
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    Как советские фронтовики становились священнослужителями
    В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    В Индии заявили о переносе производства iPhone из Китая
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Названы сроки визита Путина в Китай
    Россия вернула 205 военных из плена на Украине
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы
    Обнародованы подробности приостановки поставок вооружений США Украине
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 18:57 • Новости дня

    Захарова обвинила Зеленского в издевательствах над ветеранами Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в угрозах и неуважении к ветеранам, намеренным участвовать в памятных мероприятиях 9 мая в Москве.

    Захарова заявила, что Владимир Зеленский оскорбляет ветеранов, готовящихся к праздничным мероприятиям 9 мая, передает РИА «Новости». По ее словам, глава киевского режима издевается над памятью собственного деда – героя Великой Отечественной войны, а теперь проявляет неуважение к оставшимся ветеранам.

    Захарова утверждает, что Зеленский публично угрожал участникам парада в Москве и гостям столицы, а после попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию.

    Она подчеркнула: «Минуточку. Так это же киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры, после каждого взрыва, после каждого преднамеренного убийства потирая руки говорит, что это их рук дело... Официальные лица структуры государственной, если ее еще можно так назвать, власти на Украине всегда подтверждают свое участие в реализации этих самых терактов».

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    5 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    @ @Daniel Moravec

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время визита в Чехию сделал снимки с украинскими женщинами, работающими уборщицами в здании парламента.

    Снимки были опубликованы чешским фотографом Даниэлем Моравецом, на них украинский президент позирует с тремя женщинами на фоне белой стены, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Страна».

    Одна из женщин, по информации журналистов, одновременно ведет разговор с Зеленским во время съемки.

    Ранее Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия украинцев.

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    6 мая 2025, 03:52 • Новости дня
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    @ James Manning/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Лондоне, посвященного 80-летию Победы, украинские военные прошли по конскому навозу, как и остальные участники парада, сообщают СМИ.

    Соответствующее видео опубликовано RT.


    В начале парада шел большой кавалерийский расчет, за которым двигались пешие колонны, включая военных с Украины. Отмечается, что украинские военные шли не в ногу, при этом конский навоз оказался прямо на пути марширующих. Та же ситуация произошла и с другими участниками парада, передает РИА «Новости».

    Дополнительно отмечается неудачный выбор полотна для украинского флага: его длина оказалась слишком большой, из-за чего государственный символ практически волочился по земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти вывели на парад настоящих нацистов.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

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    6 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Важная линия обороны украинских сил между Димитровом (украинское название Мирноград) и Дзержинском (украинское название Торецк) была взята штурмом, что открыло новые возможности на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».

    По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.

    Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.

    Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

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    6 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где, по сообщениям пророссийского николаевского подполья, находились европейцы, включая женщин-снайперов.

    По пункту временной дислокации, где находились иностранные наемники в Харькове, был нанесен удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, «прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы».

    Лебедев добавил, что в Харьков и область продолжают прибывать военные, техника, а подполье фиксирует большое количество наемников. По его информации, вновь появились поляки и ходят слухи о присутствии британцев среди иностранных бойцов.

    Детали о числе пострадавших или разрушениях не уточняются. Официальные представители украинских властей пока не комментировали эти заявления.

    Ранее на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где ремонтировали иностранные бронемашины и изготавливали детали для беспилотников.

    В селе в Сумской области 1 мая было уничтожено формирующееся подразделение ВСУ, где находились сбежавшие из Курской области украинские военные. В тот же день в Белицком уничтожены штаб, казарма, позиции операторов беспилотников, а также ликвидированы офицеры и сержанты ВСУ.

    Коментарии (8)
    6 мая 2025, 00:58 • Новости дня
    ФСБ заявила о возрождении нацистской идеологии в странах Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, на Западе происходит возрождение нацистской идеологии, а потомки нацистских преступников занимают высокие государственные посты, заявила ФСБ.

    «В год 80-летия со дня окончания Второй мировой войны в странах Запада происходят события, наступление которых не могли вообразить себе наши деды, ценой миллионов жизней спасшие Европу от порабощения гитлеровской Германией. Фактически возрождается нацистская идеология, проповедующая превосходство одних наций над другими», – приводит ТАСС текст сообщения ФСБ.

    ФСБ отметила, что потомки тех, кто служил гитлеровскому режиму, сегодня занимают высокие должности на Западе и открыто гордятся своими предками. «Потомки нацистских преступников, разбитых Красной армией 80 лет назад, пробравшиеся в органы власти стран Запада, стремятся к реваншу», – заявили в ведомстве.

    В сообщении подчеркивается, что в ряде западных государств гражданам запрещается отмечать День Победы, носить георгиевские ленточки и боевые награды Великой Отечественной войны под угрозой уголовной ответственности.

    ФСБ России рассекретила уникальные архивные материалы о поисках нацистских преступников. Сообщается, что пособники нацистов, бежавшие за границу после войны, осели в США, Канаде, ФРГ, Британии, Австралии, где их во время холодной войны объявили борцами за свободу. Пособники нацистов, бежавшие в страны Запада после окончания Второй мировой войны, становились главными участниками антисоветской, а потом и антироссийской пропаганды.

    ФСБ также подчеркнула, что западные страны до середины 1943 года сознательно игнорировали факты преступлений немецких фашистов на территории СССР.

    Подчеркивается, что ФСБ располагает информацией о нацистах, совершивших преступления во время Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Эта информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, библиотека и архив Канады обнародовали в интернете 600-страничный доклад о расследовании иммиграции бывших нацистов в Канаду. Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

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    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

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    6 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 205 военнопленных ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Все освобожденные российские военные доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Освобожденные могут связаться с родственниками, им предоставлены все условия для этого.

    В ближайшее время военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. При организации обмена посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

    В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.

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    6 мая 2025, 01:20 • Новости дня
    Жителям Глушково в Курской области предложили выехать в более безопасные районы

    Tекст: Антон Антонов

    В Глушковском районе власти и добровольцы оказывают помощь жителям в перемещении в более безопасные районы Курской области, сообщили оперштаб Курской области и глава поселка Глушково Василий Худяков.

    «В настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы «Барс-Курск» и «Патриота». Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место», – сообщил Худяков в соцсети «ВКонтакте».

    Худяков пояснил, что решение о выезде жители могут принимать сами. Он отметил, что прежде «людей уже временно перемещали из Глушково, но некоторые по собственной инициативе вернулись назад».

    Он также извинился за то, что ранее ошибочно объявил о «временной эвакуации». Худяков подчеркнул, что «никакой эвакуации населения не проводится». «Ситуация в поселке контролируемая», – говорится в сообщении.

    Оперштаб Курской области пояснил в Telegram, что «в Глушковском районе власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области».

    «За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры», – заявил глава Глушковского района Павел Золотарев.

    Он пояснил, что «добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет». Подчеркивается, что «ситуация в приграничье контролируется нашими Вооруженными силами». Золотарев также указал, что «жителей Званного, Глушково и других населённых пунктов близ границы ранее уже временно перемещали», но они «вернулись назад».

    «Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать», – заявил Золотарев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ вновь попытались прорваться на территорию Курской области. Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино.

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    5 мая 2025, 20:11 • Новости дня
    Актер Гогунский назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
    Актер Гогунский назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самые любимые песни о Великой Отечественной войне – «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная», рассказал газете ВЗГЛЯД российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский.

    «Поздравляю всех наступающим великим праздником Победы. Так получилось, что одна из первых, а может, и первая песня, по словам мамы, которую я исполнил в возрасте меньше двух лет, была "День Победы"», – говорит Гогунский. По его словам, эта песня великая и его самая любимая из тех, что посвящены Великой Отечественной войне, поскольку именно с нее началась любовь к музыке.

    В более взрослом возрасте, рассказывает собеседник, ему также полюбилась песня «Журавли». Это трогательная, глубокая песня советского композитора Яна Френкеля на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Гогунский отмечает, что он исполняет и другую прекрасную песню «Журавли», написанную продюсером Максом Фадеевым, в которой «тот же посыл» – люди, которые защищают свою отчизну, остаются в памяти и становятся бессмертными.

    «Еще за мелодичность мне всегда нравилась песня "На безымянной высоте" со своими строчками "Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят". Это те песни, которые трогают с детства. Нравятся мне и духоподъемные песни про войну, такие как "Вставай, страна огромная". Интересно, что эта песня была написана на второй день войны – 24 июня 1941 года – и прошла ее всю с советскими войсками, сыграла большую роль в Победе. Это мощный духоподъемный гимн», – рассказывает артист.

    Кроме того, музыкант среди любимых песен назвал такую народную классику, как «Катюша» и победную казачью песню «Ехал я из Берлина». Ее он исполнял на экзамене, когда учился во ВГИКе.

    «Россию всегда бережет Бог. История не знает за последние 500-700 лет, начиная, наверное, со времен Ивана Грозного, чтобы наша страна кому-то покорялась. Поэтому очень важен дух, который нам придают такого рода песни. Именно поэтому и я посвятил нашим предкам и современникам песню "Победа", которую написал вместе с героем Российской Федерации Александром Михайловичем Белоглазовым», – заключил Гогунский.

    Ранее в российской столице прошла церемония забора частиц Вечного огня от Могилы неизвестного солдата, их поместили в специальные лампы для доставки по России и за рубеж.

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    6 мая 2025, 02:44 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА приближались к городу «с разных направлений». По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, до этого сообщалось об уничтожении девяти беспилотников. В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.


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    6 мая 2025, 10:20 • Новости дня
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США, пишет O Globo.

    Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассматривает возможность выступить посредником на переговорах по украинскому конфликту на фоне провала США в попытке добиться реального прогресса, пишет газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.

    Да Силва во вторник отправится в Москву, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в праздновании Дня Победы.

    «Эта поездка будет иметь двойную цель: помимо попытки представить Бразилию в качестве мирного посредника в конфликте между Россией и Украиной, еще и передать сигнал о независимости бразильской внешней политики от других великих мировых держав», – сообщили источники газеты.

    Спецпомощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим 30 апреля заявил, что посредничество и предотвращение конфликтов перестали быть исключительной задачей великих держав, но Бразилия намерена стать посланником мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил сожаление из-за активизации контактов между руководством Бразилии и России, к тому же Владимир Зеленский неоднократно направлял просьбы о встрече президенту Бразилии, но все обращения остались без ответа со стороны да Силвы.

    В свою очередь, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим в середине апреля заявлял, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.

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    6 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» не допустили прорыва ВСУ на Теткинском направлении
    «Северяне» не допустили прорыва ВСУ на Теткинском направлении
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку вторгнуться на территорию России, но группировка российских войск «Север» не допустила прорыва на Теткинском направлении.

    Подразделения ВСУ «перешли к крупномасштабному наступлению на участке от Рыжевки до Павловки». «Северяне» отразили пять попыток противника прорвать оборону в трех направлениях: Искрисковщина – Теткино, Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь. ВСУ передвигались в пешем порядке, на квадроциклах, бронетехнике, пользуясь поддержкой машин разграждения и танка.

    В результате российских ударов вражеская техника и живая сила частично были уничтожены, частично – «попытались сбежать вглубь Сумской области», сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, удары наносились по вскрытым резервам ВСУ на территории всего Белопольского района Сумской области.

    «По итогу сегодняшней провокации на Теткинском направлении враг понес существенные потери в живой силе и технике, так и не прорвав оборонительные порядки «Северян», – говорится в сообщении. – На данном участке фронта за прошедшие сутки «Северянами» уничтожена 24 единица вражеской техники».

    Кроме того, на Сумском направлении продолжается расширение полосы безопасности: подразделения ВДВ в районах сел Беловоды и Локня продвинулись вглубь Сумской области, а морпехи выбили ВСУ в приграничных лесных массивах. Российские войска продвинулись на 4,3 тыс. м.

    «На направлении Поповки, Демидовки и Гоптаровки «Северяне» продолжили уничтожение личного состава и техники противника на территории Сумской области», – говорится в сообщении.

    На Липцовском направлении уничтожены две боевые группы и склад боеприпасов ВСУ, на Волчанском – восемь боевых групп ВСУ с автомобильной техникой. За сутки потери ВСУ превысили 270 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области, атаковав участок границы в районе населенного пункта Теткино.

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    6 мая 2025, 08:12 • Новости дня
    Суд Лондона приостановил взыскание средств с России за «Крымэнерго»

    Tекст: Александра Юдина

    Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.

    Исполнение приостановлено до рассмотрения Апелляционным судом Гааги жалобы России на аннулирование арбитражного решения, передает «Коммерсантъ».

    Судебное разбирательство в голландской апелляции может затянуться от полутора до четырех с половиной лет.

    Лондонский суд отметил, что у российской стороны есть «реальная перспектива успеха» по ряду ключевых аргументов, включая вопрос о характере инвестиций.

    Ранее полный пакет акций «Крымэнерго» (все 100%), ранее находившийся в федеральной собственности, был передан Республике Крым. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

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    5 мая 2025, 22:07 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Курской и Белгородской областями
    Украинские беспилотники сбиты над Курской и Белгородской областями
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской и Белгородской областями уничтожено девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.30 до 21.00 мск силами ПВО пять беспилотников сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской.

    Напомним, за ночь с 4 на 5 мая средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников.

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    Европа угрожает любому российскому газу

    Брюссель намерен заставить европейцев полностью отказаться от любого российского газа – и трубопроводного, и СПГ. Но не сегодня, а только к концу 2027 года. Почему Еврокомиссия готова терпеть российский газ еще целых три года, и почему даже эта отсрочка не спасет европейцев от жестких последствий от такого решения? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Зеленский пытается омрачить День Победы

    Приближающаяся дата 9 мая стала для украинских властей поводом к новым агрессивным действиям. Помимо угроз Владимира Зеленского в адрес лидеров, планирующих посетить Парад Победы в Москве, ВСУ предприняли атаку на курское приграничье. Эксперты отмечают, что таким образом Киев пытается омрачить торжество по случаю 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Подробности

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    Мерц на выборах канцлера потерпел историческое фиаско

    Лидер германской партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в бундестаге. Несмотря на то что из 630 депутатов парламента ФРГ 328 – члены правящей коалиции, Мерцу до необходимого большинства не хватило шести голосов. Провал утверждения канцлера в бундестаге стал первым случаем в истории Германии. Почему Мерц проиграл голосование и каковы шансы политика все же получить самый влиятельный в Германии пост? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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