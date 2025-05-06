Обнародованы подробности приостановки поставок вооружений США Украине в феврале

Reuters: США по приказу главы Пентагона приостанавливали поставки оружия Киеву

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Reuters, Хегсет отдал приказ отменить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ после встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими чиновниками по вопросам национальной безопасности, передает ТАСС.

По данным источников агентства, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Киеву, однако президент не давал официальных указаний о прекращении поставок. Некоторые собеседники Reuters считают, что Хегсет мог недопонять Трампа и самостоятельно отдал распоряжение.

Отмена рейсов стоила Соединенным Штатам до 2,2 млн долларов. По информации агентства, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве, а украинская сторона пыталась выяснить причины через различные дипломатические и неофициальные каналы. Американская администрация позже объяснила паузу «внутренней политикой».

Reuters подчеркивает, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину временной остановки поставок, но уже к 5 февраля рейсы с оружием были возобновлены.

В феврале глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.