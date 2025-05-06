Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
Обнародованы подробности приостановки поставок вооружений США Украине в феврале
Reuters: США по приказу главы Пентагона приостанавливали поставки оружия Киеву
В начале февраля поставки американского оружия на Украину были временно прекращены по устному распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, пишет Reuters.
По данным Reuters, Хегсет отдал приказ отменить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ после встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими чиновниками по вопросам национальной безопасности, передает ТАСС.
По данным источников агентства, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Киеву, однако президент не давал официальных указаний о прекращении поставок. Некоторые собеседники Reuters считают, что Хегсет мог недопонять Трампа и самостоятельно отдал распоряжение.
Отмена рейсов стоила Соединенным Штатам до 2,2 млн долларов. По информации агентства, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве, а украинская сторона пыталась выяснить причины через различные дипломатические и неофициальные каналы. Американская администрация позже объяснила паузу «внутренней политикой».
Reuters подчеркивает, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину временной остановки поставок, но уже к 5 февраля рейсы с оружием были возобновлены.
В феврале глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.