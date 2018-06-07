ЦБ может увеличить возмещение по вкладам

Банк России считает целесообразным в некоторых ситуациях увеличивать сумму возмещения по вкладам, размещенных гражданами в лишенных лицензии банках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В том, что касается физических лиц, мы считаем целесообразным увеличить сумму возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками», – сказала Набиуллина, передает ТАСС.

Также, по ее словам, увеличение возмещения возможно в «социально чувствительных ситуациях»: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий.

Набиуллина сказала, что совместные предложения ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже отработали.

Кроме того, глава ЦБ сообщила, что регулятор поддерживает предложение АСВ внесению изменений в законодательство, «направленных на дополнительную защиту добросовестных вкладчиков банков».

«А именно – повысить порог суммы, в пределах которой не будут оспариваться операции по выплате гражданам вкладов, до 10 млн рублей. Мы эти предложения поддерживаем», – сказала она.