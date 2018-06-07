Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 3 копейки – до 61,79 рубля, курс евро поднялся на 23 копейки – до 72,96 рубля.

Стоимость нефти с утра повышалась до 75,83 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».