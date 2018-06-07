Глава Пентагона заявил о попытках НАТО улучшить отношения с Россией

НАТО не откажется от попыток улучшить отношения с Россией, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«НАТО никогда не прекратит диалог с Россией. НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией», – передает РИА «Новости» слова Мэттиса.

Об этом глава Пентагона заявил перед вылетом в Брюссель, где он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

«Но когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждена отвечать», – сказал Мэттис.

По словам Мэттиса, «Россия с точки зрения своего будущего имеет много общего с НАТО, но наши попытки использовать это общее с Россией сталкиваются с огромными трудностями».

«В настоявшее время НАТО использует, безусловно, факторы сдерживания во избежание войны. Мы приспосабливаемся к этому, наши усилия направлены на то, чтобы избежать конфликтов и перевести урегулирование в дипломатическую плоскость», – передает «Интерфакс» слова главы Пентагона.

Напомним, накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО никогда не давал обещания Москве не продолжать расширения на восток Европы.

Ранее газета ВЗГЛЯД 1 июня писала, что в немецком Ульме расположится новый командный центр НАТО, созданный в рамках стратегии наращивания военного потенциала для сдерживания России и предназначенный для более быстрого развертывания войск и техники альянса.