«Евротройка» выдвинула США требования по антииранским санкциям

Власти стран «евротройки» через главу европейской дипломатии Федерику Могерини направили США письмо с просьбой освободить юридические и физические лица ЕС от экстерриториальных последствий санкций по Ирану.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного представителя структур ЕС, министры иностранных дел, а также экономики и финансов Франции, Германии и Великобритании, а также верховный представитель по внешней политике Федерика Могерини решили «совместно внести запросы своим американским коллегам, госсекретарю Майку Помпео и министру Стивену Мнучину об освобождении юридических и физических лиц ЕС от экстерриториальных последствий вторичных санкций США».

По словам собеседника агентства, запрос включает «подтверждение того, что вторичные санкции не будут применяться к фармацевтическим препаратам и здравоохранению», просьбу об исключении для энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и инфраструктурных проектов, а также об «обеспечении надлежащих банковских и финансовых каналов».

Отмечается, что такие меры «направлены на снижение рисков, которые вторичные санкции США могут представлять для бизнеса и экономических операторов».

«Они будут дополняться конкретными запросами компаний, которые будут рассматриваться этими компаниями и поддерживаться властями конкретных стран», – заявил представитель ЕС.

Также он пояснил, что авторы письма «приветствовали бы конструктивный подход властей США по этим вызывающим озабоченность темам».

Также в ЕС выразили сожаление в связи с принятым США решением выйти из СВПД и «подтвердили обязательство поддерживать его до тех пор, пока Иран будет соблюдать свои обязательства».

Напомним, 17 мая премьер Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам трехсторонней встречи в Софии подтвердили намерение соблюдать условия иранской ядерной сделки и призвали все стороны следовать этому примеру.

До этого, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. ЕС выразил сожаление в связи с выходом США из СВПД, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.